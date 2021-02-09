UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль в Брюсселе обсудит, как ускорить вступление Украины в НАТО

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительственной делегацией отправляется в Брюссель на переговоры с европейскими институциями. Также будет встреча с руководством НАТО, на которой обсудят, как ускорить вступление в альянс.

Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Популярные новости
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021
Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу 05 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021

По его словам, в следующие три дня правительственная команда будет работать в Брюсселе с Еврокомиссией и Европарламентом, запланирован Совет ассоциации Украина-ЕС.

"Конечно, будут переговоры и с евроатлантическими структурами, с Североатлантическим альянсом, с руководителями… касательно вступления Украины в НАТО и ускорения этих процессов", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформы Вооруженных сил Украины существенно приблизил армию к совместимости с НАТО.

Отметим, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что главными направлениями сотрудничества Киева и Вашингтона остаются военное и экономическое. Также речь идет о политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОДенис Шмыгаль
Читайте также
Накопительная пенсионная система заработает уже в этом году, - Шмыгаль
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии
Прогноз погоды