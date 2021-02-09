Шмыгаль в Брюсселе обсудит, как ускорить вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительственной делегацией отправляется в Брюссель на переговоры с европейскими институциями. Также будет встреча с руководством НАТО, на которой обсудят, как ускорить вступление в альянс.
Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30".
По его словам, в следующие три дня правительственная команда будет работать в Брюсселе с Еврокомиссией и Европарламентом, запланирован Совет ассоциации Украина-ЕС.
"Конечно, будут переговоры и с евроатлантическими структурами, с Североатлантическим альянсом, с руководителями… касательно вступления Украины в НАТО и ускорения этих процессов", - заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформы Вооруженных сил Украины существенно приблизил армию к совместимости с НАТО.
Отметим, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что главными направлениями сотрудничества Киева и Вашингтона остаются военное и экономическое. Также речь идет о политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.