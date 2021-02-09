Шмигаль в Брюсселі обговорить, як прискорити вступ України до НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою делегацією вирушає до Брюсселя на переговори з європейськими інституціями. Також буде зустріч з керівництвом НАТО, на якій обговорять, як прискорити вступ до альянсу.
Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
За його словами, у наступні три дні урядова команда буде працювати в Брюсселі з Єврокомісією та Європарламентом, заплановано Раду асоціації Україна-ЄС.
"Звичайно, будуть переговори і з євроатлантичними структурами, з Північноатлантичним альянсом, з керівниками... стосовно вступу України до НАТО і прискорення цих процесів", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що перший етап реформи Збройних сил України суттєво наблизив армію до сумісності з НАТО.
Зазначимо, діючий посол України в США Володимир Єльченко в коментарі РБК-Україна розповів, що головними напрямами співпраці Києва і Вашингтона залишаються військовий та економічний. Також мова йде про політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування до НАТО.