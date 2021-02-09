Шмигаль в Брюсселі обговорить, як прискорити вступ України до НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою делегацією вирушає до Брюсселя на переговори з європейськими інституціями. Також буде зустріч з керівництвом НАТО, на якій обговорять, як прискорити вступ до альянсу.

Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30" .

За його словами, у наступні три дні урядова команда буде працювати в Брюсселі з Єврокомісією та Європарламентом, заплановано Раду асоціації Україна-ЄС.

"Звичайно, будуть переговори і з євроатлантичними структурами, з Північноатлантичним альянсом, з керівниками... стосовно вступу України до НАТО і прискорення цих процесів", - заявив Шмигаль.