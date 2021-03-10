Кабмин: чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис. Глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные вакцины.
"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - сказал Шмыгаль.
Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.
Напомним, в Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.
По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.