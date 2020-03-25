Шмыгаль анонсировал создание "мозгового центра" для реагирования на экономические вызовы

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что для противодействия экономическому кризису, который вызвала пандемия коронавируса в Украине создадут стратегическую платформу для разработки совместных решений по реагированию на чрезвычайные вызовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса и экономический кризис, но страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

"Сегодня я провел видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на принципах профессионализма. Это - "мозговой центр" для разработки совместных решений по реагированию на чрезвычайные вызовы, благоустройство антикризисных действий и параллельно разработки долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобальной экономической нестабильности", - сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что центр объединит интеллектуальные мощности бизнеса и ключевых аналитических центров.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) план по привлечению займа на 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиною Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.