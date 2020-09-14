В Украине готовят законопроект против финансовых пирамид

Иллюстрация финансовой пирамиды (pixabay)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид. Авторы заявляют, что законопроект будет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработанные в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

В регуляторе отмечают, что именно полномочия по выявлению финансовых пирамид, которых сейчас недостаточно, должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке.

"В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций", - говорится в сообщении.

В качестве примера мошеннических действий в Украине приводят проект B2B Jewelry и банк "Аркада".

Напомним, 27 августа СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей на более 250 млн долларов. Позже суд избрал меру пресечения двум фигурантам этого дела.