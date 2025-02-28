Шмигаль зробив заяву щодо нарахувань субсидій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо нарахувань субсидій тим, хто не зміг отримати її вчасно. Зокрема, це стосується мешканців ОСББ.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій. "Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів", - повідомив прем'єр.

За його словами, завтра також почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. "Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що з 1 березня автоматично продовжать виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. "Ті, хто їх отримує зараз, будуть отримувати їх автоматично наступні шість місяців. Мова йде про 1,2 млн ВПО", - додав він.

Також Кабмін врегулює питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. "Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - пояснив прем'єр.

Зміни до порядку призначення субсидій

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, Кабмін надав можливість отримати субсидії громадянам, які через несвоєчасне подання відомостей надавачами/виконавцями послуг не отримали кошти.

Передбачено можливість таким громадянам самостійно надати відомості до о Пенсійного фонду України, необхідні для призначення житлової субсидії (зокрема, чеки, квитанції або інші документи, що підтверджують надання домогосподарству житлово-комунальних послуг та проведення особою платежів за них).

Передбачено, що органи ПФУ можуть на основі наданих заявником відомостей призначити або перерахувати розмір житлової субсидії на відповідну послугу, якщо ця послуга одна із набору житлово-комунальних послуг, на підставі яких проводився загальний розрахунок розміру житлової субсидії.