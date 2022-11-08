Шмигаль заявив, що графіки відключень зроблять більш "передбачуваними"

"Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому, на жаль, ми не можемо виключати й подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення", - заявив Шмигаль.

За його словами, найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції.

"Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії", - додав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють та робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.