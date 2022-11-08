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Шмигаль заявив, що графіки відключень зроблять більш "передбачуваними"

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Енергетики працюють над тим, аби в Україні поступово зробити графіки відключень електроенергії більш передбачуваними для людей та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому, на жаль, ми не можемо виключати й подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення", - заявив Шмигаль.

За його словами, найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції.

"Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії", - додав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють та робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко анонсував "зрозуміліший" графік віялових відключень.

Пізніше президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній і попросив їх забезпечити якісну комунікацію зі споживачами.

Українська енергосистема все ще не оговталася від наслідків російських ударів, тому в низці регіонів застосовуються графіки відключення світла. Дізнатись конкретний графік можна на сайті відповідного обленерго.

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