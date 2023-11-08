Шмигаль запропонував Раді призначити Коваля головою Фонду держмайна

"До Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду голови Фонду державного майна України", - зазначив Мельничук.

Варто зауважити, що зараз Віталій Коваль обіймає посаду голови Рівненської обласної військової адміністрації.

Що відомо про Коваля

Віталій Коваль народився 1981 року в Рівненській області.

У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".

Починаючи з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістікгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Вже у 2019 році Коваля призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Раніше глава фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія заявляв, що Коваля можуть призначити головою Фонду держмайна вже цього тижня.