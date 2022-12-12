ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль призвал передать Украине системы ПВО Patriot на фоне новых ударов РФ

Новина українською →
Париж, Понедельник 12 декабря 2022 16:29
Шмыгаль призвал передать Украине системы ПВО Patriot на фоне новых ударов РФ Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимы установки Patriot и другие системы противовоздушной обороны для защиты от постоянных ударов россиян.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер обратился с призывом о передаче современных систем ПВО после того, как российские оккупанты нанесли удар по Горняку (Донецкая область), в результате чего погибли два человека, еще десять - получили ранения.

По словам Шмыгаля, Россия при помощи своих ударов по инфраструктуре Украины намерена вызвать новую волну беженцев в Европу.

Также он отметил, что Украине необходимо большое количество снарядов, чтобы противостоять российской артиллерии в равной степени.

"Россия выпускает по украинским целям от 50 000 до 70 000 снарядов в день, и нам нужно, по крайней мере, треть этого количества каждый день", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин отказался от предложения Варшавы разместить системы ПВО Patriot в западной части Украины. Страны договорились о переброске установок в Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Помощь Украине ПВО Война России против Украины
NEWS
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29: когда и как это произойдет
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство