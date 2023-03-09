UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль закликав МАГАТЕ до рішучих дій через знеструмлення ЗАЕС обстрілами

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок останнього російського масованого обстрілу. МАГАТЕ зобов'язане рішуче відреагувати на ядерний тероризм Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Протягом ночі Росія продовжила терор, випустивши десятки ракет і безпілотників по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали житлові будинки. Є жертви. Нам потрібно більше зброї та більше санкцій, щоб зупинити агресора", - пише Шмигаль.

Як відзначив прем'єр, Запорізька ЗАЕС вже вшосте знеструмлена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі два енергоблоки виведені в холодний стан

"Закликаю партнерів та МАГАТЕ до рішучих дій, щоб зупинити російський ядерний тероризм", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСРосійська ФедераціяМАГАТЭ