Шмигаль забрав з Міноборони в Міненерго держсекретаря та двох заступників

Державним секретарем Міненерго призначено Максима Малашкіна, який раніше обіймав аналогічну посаду у Міністерстві оборони України.

Також уряд затвердив двох заступників міністра енергетики - Валентину Москаленко та Анатолія Куцевола. Останній до призначення працював заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Максим Малашкін

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, Малашкін 15 січня 2026 року подав електронну декларацію як кандидат на посаду державного секретаря Міністерства енергетики.

Фото: Максим Малашкін (mod.gov.ua.)

У декларації зазначено, що протягом 2025 року він отримав майже 1,4 млн грн зарплати в державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів», а також понад 376 тис. грн доходу в Міністерстві оборони.

Крім того, у 2018–2020 роках Малашкін обіймав посаду голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Валентина Москаленко

Свою кар’єру на державній службі вона розпочала у 2009 році в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим.

Упродовж 2014–2018 років працювала в департаменті економічного розвитку і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації.

Фото: Москаленко Валентина (mev.gov.ua.)

У 2018–2020 роках очолювала експертну групу Директорату регіональної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У 2020 році її призначили заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

У 2020–2025 роках вона була радником прем’єр-міністра України з питань регіонального розвитку, трансформації вугільних регіонів і реалізації інфраструктурних та будівельних проєктів, а в 2021–2025 роках керувала експертною командою зі справедливої трансформації вугільних регіонів у межах проєкту GIZ Power4JustTransition.

Анатолій Куцевол

Куцевол розпочав державну службу у 2007 році в Міністерстві економіки України, де працював у департаменті координації міжнародної технічної допомоги. Уже за рік він перейшов до Управління з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів і обіймав там різні посади до 2011 року.

Фото: Анатолій Куцевол (facebook com anatolii kutsevol)

У 2011–2014 роках працював головним консультантом у структурі Адміністрації президента України, відповідаючи за питання внутрішнього ринку, фінансів підприємств та впровадження економічних реформ. Після цього повернувся до Секретаріату Кабміну, де зосередився на напрямі європейської інтеграції.

У 2016–2020 роках займався громадською діяльністю в кількох профільних об’єднаннях, а у 2020 році був призначений заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України.

У 2023–2025 роках Куцевол обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвії. 17 жовтня 2025 року його призначили заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.