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Шмигаль про вступ в ЄС: до кінця 2024 маємо бути готові, хоч він може затягнутися

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна має бути готова до вступу в Євросоюз до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення всередині ЄС ще може зайняти певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль наголосив, що навесні Україна може розраховувати на позитивну оцінку своїх зусиль з боку Єврокомісії.

"Наше завдання - до кінця 2023 року бути готовими до передвступних переговорів, а до кінця 2024 року - бути готовими до членства в ЄС", - наголосив він.

Проте зауважив, що ми маємо розуміти, що ухвалення остаточного рішення всередині ЄС може зайняти певний час, однак Україна має робити все від себе залежне для досягнення результату.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що чекає важливого рішення щодо членства в Європейському Союзі вже навесні, коли настане час оцінювати виконання ключових реформ.

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Денис ШмигальЕвросоюз