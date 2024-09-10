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Шмигаль відреагував на скандал з картою України без Криму у підручнику

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд спільно з міністром освіти розбереться в інциденті щодо випуску підручника для школярів з картою України без Криму.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"У нас нема сумніву в тому, що Крим - це Україна. Всі наші території будуть деокуповані і Україна як суверенна незалежна держава відновить свою територіальну цілісність в кордонах 1991 року. Ніхто в цьому не сумнівається. Я вас запевняю, це наша стратегія, це бажання нашого суспільства", - заявив він. 

Шмигаль зазначив, що звернення українців щодо випуску карт України без Криму сприймаються як сигнал для розслідування. 

"Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене немає цих даних, але ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратись в цьому інциденті, якщо він був", - заявив премʼєр. 

Передісторія

9 вересня в мережі вибухнув скандал: у новому підручнику з української мови для 7 класу виявили карту України без Криму. Автори визнали свою помилку, пояснивши це неуважністю.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що технічну помилку у підручнику власним коштом виправить видавець, який допустив некоректність дизайну.

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