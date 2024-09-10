Шмигаль відреагував на скандал з картою України без Криму у підручнику

Уряд спільно з міністром освіти розбереться в інциденті щодо випуску підручника для школярів з картою України без Криму.

"У нас нема сумніву в тому, що Крим - це Україна. Всі наші території будуть деокуповані і Україна як суверенна незалежна держава відновить свою територіальну цілісність в кордонах 1991 року. Ніхто в цьому не сумнівається. Я вас запевняю, це наша стратегія, це бажання нашого суспільства", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що звернення українців щодо випуску карт України без Криму сприймаються як сигнал для розслідування.

"Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене немає цих даних, але ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратись в цьому інциденті, якщо він був", - заявив премʼєр.