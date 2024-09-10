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Шмыгаль отреагировал на скандал с картой Украины без Крыма в учебнике

Вторник 10 сентября 2024 13:02
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Шмыгаль отреагировал на скандал с картой Украины без Крыма в учебнике Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство совместно с министром образования разберется в инциденте по выпуску учебника для школьников с картой Украины без Крыма.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"У нас нет сомнения в том, что Крым - это Украина. Все наши территории будут деоккупированы и Украина как суверенное независимое государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. Никто в этом не сомневается. Я вас уверяю, это наша стратегия, это желание нашего общества", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что обращения украинцев относительно выпуска карт Украины без Крыма воспринимаются как сигнал для расследования.

"По поводу случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня нет этих данных, но ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был", - заявил премьер.

Предыстория

9 сентября в сети разразился скандал: в новом учебнике украинского языка для 7 класса обнаружили карту Украины без Крыма. Авторы признали свою ошибку, объяснив это невнимательностью.

В свою очередь министр образования Оксен Лисовой заявил, что техническую ошибку в учебнике за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна.

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