Шмыгаль отреагировал на скандал с картой Украины без Крыма в учебнике

Правительство совместно с министром образования разберется в инциденте по выпуску учебника для школьников с картой Украины без Крыма.

"У нас нет сомнения в том, что Крым - это Украина. Все наши территории будут деоккупированы и Украина как суверенное независимое государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. Никто в этом не сомневается. Я вас уверяю, это наша стратегия, это желание нашего общества", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что обращения украинцев относительно выпуска карт Украины без Крыма воспринимаются как сигнал для расследования.

"По поводу случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня нет этих данных, но ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был", - заявил премьер.