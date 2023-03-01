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Шмигаль: В Україні проведуть аудит законодавства на відповідність європейським стандартам

Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (пресслужба Кабміну)
Автор: Олег Васьків

Україна має планує у 2023 році відкрити переговори про членство в ЄС, а за два роки бути готовою до вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", - зазначив посадовець.

Згідно з рішенням уряду, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають провести відповідну роботу, а до 30 серпня - подати звіт.

Шмигаль вказав, у документі обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права Євосоюзу.

Координуватиме процес віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що переговори про членство України в ЄС мають початися цього року.

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Денис ШмигальВступ в ЄС