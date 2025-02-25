Шмигаль про угоду щодо надр: Україна та США обговорюють спільний інвестфонд
Україна та США обговорюють створення спільного інвестиційного фонду для розвитку економіки та безпеки. Київ інвестуватиме доходи від видобутку мінералів, а США надаватимуть фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, якого цитує "Інтерфакс-Україна" під час спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати".
Ведуться переговори щодо створення спільного інвестиційного фонду, до якого Київ інвестуватиме доходи від видобутку критичних мінералів, а Вашингтон вноситиме готівку на розвиток різних напрямків.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна не розглядає питання щодо видобутку критичних мінералів без гарантованої безпеки та мирного плану. У процесі переговорів з США фокус робиться на двох важливих аспектах: забезпеченні безпеки та економічному співробітництві.
"Ми пропонуємо однакові умови для європейських партнерів, для партнерів G7, - тобто для всіх, хто бере участь у підтримці України протягом цих трьох років", - зазначив прем'єр.
Фонд буде поділений на два основні внески: Україна інвестуватиме доходи від видобутку критичних мінералів, тоді як США надаватимуть готівку для інвестицій у безпеку, економічний розвиток та інфраструктуру України. Усі фінансові внески будуть розподілені приблизно рівно, 50 на 50.
Цей фонд буде спільно управлятися урядами України та США, і перша угода про наміри щодо його створення вже готується. Шмигаль наголосив, що угода не є нічим екстраординарним і не містить елементів, які можуть бути порівняні з колоніальними умовами.
Прем'єр також підкреслив, що створення фонду не суперечить існуючим угодам України з Європейським Союзом та міжнародними фінансовими організаціями, такими як МВФ та Світовий банк.
Що стосується критичних мінералів, Шмигаль уточнив, що Україна вже дослідила родовища 22 з 30 видів мінералів, які є важливими для ЄС, та має кілька меморандумів з європейськими партнерами.
Угода про корисні копалини
Минулого тижня США запропонували Україні підписати угоду щодо рідкісноземельних металів, яку привіз до Києва міністр фінансів Скотт Бессент. Однак команда Зеленського відхилила початковий проєкт, який надавав США доступ до стратегічних корисних копалин України.
Зеленський відкинув цю пропозицію і на Мюнхенській конференції з безпеки, підкресливши, що вона не відповідає інтересам України.
Після зустрічі з Келлогом президент доручив своїй команді "швидко й виважено" працювати над новими угодами зі США, підкресливши важливість сильних і дієвих угод для України.