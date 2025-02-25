Шмигаль про угоду щодо надр: Україна та США обговорюють спільний інвестфонд

Україна та США обговорюють створення спільного інвестиційного фонду для розвитку економіки та безпеки. Київ інвестуватиме доходи від видобутку мінералів, а США надаватимуть фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, якого цитує "Інтерфакс-Україна" під час спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати".

Ведуться переговори щодо створення спільного інвестиційного фонду, до якого Київ інвестуватиме доходи від видобутку критичних мінералів, а Вашингтон вноситиме готівку на розвиток різних напрямків.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна не розглядає питання щодо видобутку критичних мінералів без гарантованої безпеки та мирного плану. У процесі переговорів з США фокус робиться на двох важливих аспектах: забезпеченні безпеки та економічному співробітництві.

"Ми пропонуємо однакові умови для європейських партнерів, для партнерів G7, - тобто для всіх, хто бере участь у підтримці України протягом цих трьох років", - зазначив прем'єр.

Фонд буде поділений на два основні внески: Україна інвестуватиме доходи від видобутку критичних мінералів, тоді як США надаватимуть готівку для інвестицій у безпеку, економічний розвиток та інфраструктуру України. Усі фінансові внески будуть розподілені приблизно рівно, 50 на 50.

Цей фонд буде спільно управлятися урядами України та США, і перша угода про наміри щодо його створення вже готується. Шмигаль наголосив, що угода не є нічим екстраординарним і не містить елементів, які можуть бути порівняні з колоніальними умовами.

Прем'єр також підкреслив, що створення фонду не суперечить існуючим угодам України з Європейським Союзом та міжнародними фінансовими організаціями, такими як МВФ та Світовий банк.

Що стосується критичних мінералів, Шмигаль уточнив, що Україна вже дослідила родовища 22 з 30 видів мінералів, які є важливими для ЄС, та має кілька меморандумів з європейськими партнерами.