Шмыгаль о соглашении по недрам: Украина и США обсуждают совместный инвестфонд

Украина и США обсуждают создание совместного инвестиционного фонда для развития экономики и безопасности. Киев будет инвестировать доходы от добычи минералов, а США будут предоставлять финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого цитирует "Интерфакс-Украина" во время специальной встречи YES "Три года - Время побеждать".

Ведутся переговоры о создании совместного инвестиционного фонда, в который Киев будет инвестировать доходы от добычи критических минералов, а Вашингтон будет вносить наличные на развитие различных направлений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина не рассматривает вопрос о добыче критических минералов без гарантированной безопасности и мирного плана. В процессе переговоров с США фокус делается на двух важных аспектах: обеспечении безопасности и экономическом сотрудничестве.

"Мы предлагаем одинаковые условия для европейских партнеров, для партнеров G7, - то есть для всех, кто участвует в поддержке Украины в течение этих трех лет", - отметил премьер.

Фонд будет разделен на два основных взноса: Украина будет инвестировать доходы от добычи критических минералов, тогда как США будут предоставлять наличные для инвестиций в безопасность, экономическое развитие и инфраструктуру Украины. Все финансовые взносы будут распределены примерно ровно, 50 на 50.

Этот фонд будет совместно управляться правительствами Украины и США, и первое соглашение о намерениях по его созданию уже готовится. Шмыгаль подчеркнул, что соглашение не является ничем экстраординарным и не содержит элементов, которые могут быть сравнимы с колониальными условиями.

Премьер также подчеркнул, что создание фонда не противоречит существующим соглашениям Украины с Европейским Союзом и международными финансовыми организациями, такими как МВФ и Всемирный банк.

Что касается критических минералов, Шмыгаль уточнил, что Украина уже исследовала месторождения 22 из 30 видов минералов, которые являются важными для ЕС, и имеет несколько меморандумов с европейскими партнерами.