Шмигаль про удар по саркофагу в Чорнобилі: будемо швидко відновлювати

Як повідомив прем'єр, внаслідок удару було пошкоджено укриття, "яке береже світ від радіації із четвертого блоку Чорнобильської АЕС".

За його словами, станом на зараз радіаційний фон у нормі. "Здійснюємо постійний моніторинг. Всі служби працюють на місці. Проводимо необхідні консультації з партнерами. Будемо швидко все відновлювати", - додав він.

Шмигаль заявив, що це вже далеко не вперше, "коли Росія своїми безумними діями ставить Європу перед загрозою ядерної катастрофи, і Європа та світ мають дати спільну відповідь на цю загрозу".

Удар російського дрона

Нагадаємо, в ніч 14 лютого на російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві, але радіаційний фон не підвищувався.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російський дрон, на висоті 85 метрів, щоб його не бачили радари, і удар по саркофагу був навмисний.

Зеленський нагадав, що над будівництвом саркофага працювали 40 країн світу, і він був абсолютно безпечним.