Шмигаль та Фіцо домовилися опрацювати скасування обмежень на агропродукцію з України

Візит Шмигаля до Словаччини

Сьогодні, 11 квітня, прем‘єр-міністр України здійснив візит до Словаччини та зустрівся з її політичним керівництвом. Як відзначав Шмигаль, на порядку денному співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру президента України.

Тим часом Братислава запропонувала Україні допомогу у розмінуванні територій.

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