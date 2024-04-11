Шмыгаль и Фицо договорились проработать отмену ограничений на агропродукцию из Украины

Украина и Словакия договорились как можно быстрее проработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Договорились до середины следующего года системно пересмотреть нашу договорную базу относительно финансово-технического, экономического сотрудничества и социальной защиты. А также проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию", - сообщил Шмыгаль.
Также премьер пригласил представителей словацкого бизнеса и правительства на конференцию по возобновлению в Берлине.
Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Украины совершил визит в Словакию и встретился с ее политическим руководством. Как отмечал Шмыгаль, в повестке дня сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка формулы мира президента Украины.
Тем временем Братислава предложила Украине помощь в разминировании территорий.
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