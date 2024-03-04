Шмигаль сподівається, що Україна отримає переговорну рамку щодо вступу в ЄС вже в березні

"Сьогодні ми находимося на етапі уже отримання відповідної переговорної рамки від Єврокомісії. Сподіваюсь, що в березні ми її отримаємо. Ми також працюємо над початком перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом про вступ України. 35 розділів", - заявив він.

Премʼєр зазначив, що перемовини будуть передбачати проведення відповідного скрінінгу.

"Я вважаю що будуть розділи доволі складні. Але першим ми просили ЄК і дали цю пропозицію на кордоні з Польщею розпочати скрінінг аграрної сфери. Цей скрінінг буде складатись з трьох напрямків, з трьох кластерів. Поговорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва буквально нещодавно", - заявив Шмигаль.

Він сподівається, що це змінить підхід Єврокомісії.

"І що дійсно нам скринінг аграрний дадуть для того, щоб ми продемонстрували що ми експортуємо в Європу товар, аграрну продукцію належної якості, що статистика наша відповідає правді, діючим умовам, реальності. І це дасть нам безумовно твердий грунт для того, щоб ми мали абсолютно тверді цифри і статистику і скринінг в розмові з нашими сусідами, нашими партнерами зокрема з Польщею", - зазначив він.

Крім того, Шмигаль переконаний, що цього року ми відкриємо перемовини з Євросоюзом.

"Ми звичайно ж працюємо над тим щоб, це відбулося вже в березні - переговорна рамка і відкриття першого скрінінгу. Перших кроків по перемовинах. Відповідно це такий вже юридично крайній крок перед безпосередньо політичним рішенням про прийняття країни в ЄС", - заявив премʼєр.