Шмыгаль надеется, что Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС уже в марте

"Сегодня мы находимся на этапе уже получения соответствующей переговорной рамки от Еврокомиссии. Надеюсь, что в марте мы ее получим. Мы также работаем над началом переговоров с Еврокомиссией, с Евросоюзом о вступлении Украины. 35 разделов", - заявил он.

Премьер отметил, что переговоры будут предусматривать проведение соответствующего скрининга.

"Я считаю, что будут разделы довольно сложные. Но первым мы просили ЕК и дали это предложение на границе с Польшей начать скрининг аграрной сферы. Этот скрининг будет состоять из трех направлений, из трех кластеров. Поговорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Киев буквально недавно", - заявил Шмыгаль.

Он надеется, что это изменит подход Еврокомиссии.

"И что действительно нам скрининг аграрный дадут для того, чтобы мы продемонстрировали что мы экспортируем в Европу товар, аграрную продукцию надлежащего качества, что статистика наша соответствует правде, действующим условиям, реальности. И это даст нам безусловно твердую почву для того, чтобы мы имели абсолютно твердые цифры и статистику и скрининг в разговоре с нашими соседями, нашими партнерами в частности с Польшей", - отметил он.

Кроме того, Шмыгаль убежден, что в этом году мы откроем переговоры с Евросоюзом.

"Мы конечно же работаем над тем чтобы, это произошло уже в марте - переговорная рамка и открытие первого скрининга. Первых шагов по переговорам. Соответственно это такой уже юридически крайний шаг перед непосредственно политическим решением о принятии страны в ЕС", - заявил п