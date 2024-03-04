RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль надеется, что Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС уже в марте

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз уже в марте этого года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Сегодня мы находимся на этапе уже получения соответствующей переговорной рамки от Еврокомиссии. Надеюсь, что в марте мы ее получим. Мы также работаем над началом переговоров с Еврокомиссией, с Евросоюзом о вступлении Украины. 35 разделов", - заявил он. 

Премьер отметил, что переговоры будут предусматривать проведение соответствующего скрининга.

"Я считаю, что будут разделы довольно сложные. Но первым мы просили ЕК и дали это предложение на границе с Польшей начать скрининг аграрной сферы. Этот скрининг будет состоять из трех направлений, из трех кластеров. Поговорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Киев буквально недавно", - заявил Шмыгаль.

Он надеется, что это изменит подход Еврокомиссии.

"И что действительно нам скрининг аграрный дадут для того, чтобы мы продемонстрировали что мы экспортируем в Европу товар, аграрную продукцию надлежащего качества, что статистика наша соответствует правде, действующим условиям, реальности. И это даст нам безусловно твердую почву для того, чтобы мы имели абсолютно твердые цифры и статистику и скрининг в разговоре с нашими соседями, нашими партнерами в частности с Польшей", - отметил он. 

Кроме того, Шмыгаль убежден, что в этом году мы откроем переговоры с Евросоюзом.

"Мы конечно же работаем над тем чтобы, это произошло уже в марте - переговорная рамка и открытие первого скрининга. Первых шагов по переговорам. Соответственно это такой уже юридически крайний шаг перед непосредственно политическим решением о принятии страны в ЕС", - заявил п

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас еще ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Переговорная рамка - это техническое задание, которое охватывает различные аспекты будущих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСДенис Шмыгаль