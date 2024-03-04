Шмыгаль надеется, что Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС уже в марте

Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз уже в марте этого года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Сегодня мы находимся на этапе уже получения соответствующей переговорной рамки от Еврокомиссии. Надеюсь, что в марте мы ее получим. Мы также работаем над началом переговоров с Еврокомиссией, с Евросоюзом о вступлении Украины. 35 разделов", - заявил он.
Премьер отметил, что переговоры будут предусматривать проведение соответствующего скрининга.
"Я считаю, что будут разделы довольно сложные. Но первым мы просили ЕК и дали это предложение на границе с Польшей начать скрининг аграрной сферы. Этот скрининг будет состоять из трех направлений, из трех кластеров. Поговорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Киев буквально недавно", - заявил Шмыгаль.
Он надеется, что это изменит подход Еврокомиссии.
"И что действительно нам скрининг аграрный дадут для того, чтобы мы продемонстрировали что мы экспортируем в Европу товар, аграрную продукцию надлежащего качества, что статистика наша соответствует правде, действующим условиям, реальности. И это даст нам безусловно твердую почву для того, чтобы мы имели абсолютно твердые цифры и статистику и скрининг в разговоре с нашими соседями, нашими партнерами в частности с Польшей", - отметил он.
Кроме того, Шмыгаль убежден, что в этом году мы откроем переговоры с Евросоюзом.
"Мы конечно же работаем над тем чтобы, это произошло уже в марте - переговорная рамка и открытие первого скрининга. Первых шагов по переговорам. Соответственно это такой уже юридически крайний шаг перед непосредственно политическим решением о принятии страны в ЕС", - заявил п
В декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас еще ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Переговорная рамка - это техническое задание, которое охватывает различные аспекты будущих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом.
Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
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