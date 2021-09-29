Шмыгаль сказал, когда в Украине включат отопление

Местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла. Это предусмотрено законом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube .

"Отопление местная власть включит, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и должно быть по закону, и будет держаться так не меньше трех дней", - сказал он.

По его словам, подготовка к отопительному сезону - на финишной прямой. "Готовность - более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%".

Шмыгаль сообщил, что сейчас в подземных хранилищах Украины 18,8 млрд кубометров газа и заверил, что средств для дополнительной закупки газа достаточно.