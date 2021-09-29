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Шмигаль сказав, коли в Україні включать опалення

Автор: Олександр Білоус

Місцева влада ухвалить рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла. Це передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути згідно з законом, і буде триматися так не менше трьох днів", - сказав він.

За його словами, підготовка до опалювального сезону - на фінішній прямій. "Готовність - понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%".

Шмигаль повідомив, що зараз у підземних сховищах України 18,8 млрд кубометрів газу та запевнив, що коштів для додаткової закупівлі газу достатньо.

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Опалювальный сезон