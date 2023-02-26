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Шмигаль про скандал у Міноборони: системної корупції в Україні немає, поодинокі прояви

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Київ, Неділя 26 лютого 2023 12:20
Шмигаль про скандал у Міноборони: системної корупції в Україні немає, поодинокі прояви Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Системної корупції в Україні наразі немає. Скандал у Міністерстві оборони - це скоріше поодинокий прояв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава уряду зазначив, що Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури, а відповідні органи працюють, знешкоджуючи корупцію.

"Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва", - зазначив прем'єр.

Він додав, що реакція влади та правоохоронців - це оперативне затримання та відсторонення підозрюваних у зловживаннях. Це свідчить про зміну підходу України до боротьби з корупцією.

"Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції - я наголошую на слові "поодинокі" - не толеруються, з ними негайно борються", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, через корупційні скандали у Міністерстві оборони було звільнено заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

Усі подробиці конфлікту читайте у матеріалі РБК-Україна "Переполох у Міноборони. Чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали".

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