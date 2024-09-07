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Шмигаль розраховує на розширення участі Азербайджану у проектах відновлення інфраструктури

Фото: премʼєр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на розширення участі Азербайджану у відновленні ключової громадянської інфраструктури України, особливо енергетичної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист голови українського уряду прем'єр-міністру Азербайджану Алі Асадову.

Як зазначається, Шмигаль наголосив, що Київ високо цінує гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні.

Він також висловив сподівання на розширення участі Азербайджану у проєктах щодо відновлення ключової громадянської інфраструктури України, особливо у сфері енергетики.

Прем'єр-міністр також у своєму листі побажав миру та процвітання азербайджанському народу.

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АзербайджанДенис Шмигаль