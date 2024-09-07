Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления инфраструктуры

Как отмечается, Шмыгаль подчеркнул, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Он также выразил надежду на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно в сфере энергетики.

Премьер-министр также в своем письме пожелал миру и процветанию азербайджанскому народу.