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Шмыгаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления инфраструктуры

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо главы украинского правительства премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как отмечается, Шмыгаль подчеркнул, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Он также выразил надежду на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно в сфере энергетики.

Премьер-министр также в своем письме пожелал миру и процветанию азербайджанскому народу.

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АзербайджанДенис Шмыгаль