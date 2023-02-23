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Шмигаль розповів, скільки коштів Україна зараз витрачає на армію

Фото: Шмигаль розповів, скільки коштів Україна зараз витрачає на армію (kmu_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Україна отримує значну фінасову підтримку від своїх західних партнерів. Вони допомагають фінансувати соціальну та гуманітарну складову державного бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, дефіцит бюджету виник через те, що Україна значно збільшила витрати на сектор безпеки й оборони.

"Сьогодні ми витрачаємо на армію майже увесь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна. Дякуємо Єврокомісії за виділення 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік. Сполучені Штати нададуть Україні понад 10 млрд доларів, інші країни G7 також спрямовують кошти на пряму бюджетну підтримку", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що Україна веде активні перемовини та співпрацю з МВФ. Україна вже завершила перегляд Моніторингової програми і вийшли на напрацювання великої чотирирічної програми.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з головою МВФ Крістіною Георгієвою у Києві 20 лютого заявив, що Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду нову програму на 15 мільярдів доларів.

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