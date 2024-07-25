Шмигаль розповів про ситуацію в енергетиці та підготовку до опалювального сезону

За словами глави уряду, зараз питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці - зараз у центрі уваги. Загальна ситуація в енергетиці зараз покращала.

"Ремонти продовжуються. Відновлення продовжується. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати", - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що в Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. "Херсонтеплоенерго" має вже сім когенераційних установок, отриманих у рамках співпраці України з USAID.

При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.

"Продовжуємо підготовку до зими та збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури", - додав він.