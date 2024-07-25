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Шмигаль розповів про ситуацію в енергетиці та підготовку до опалювального сезону

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів у Херсонській області.

За словами глави уряду, зараз питання опалювального сезону та ситуації в енергетиці - зараз у центрі уваги. Загальна ситуація в енергетиці зараз покращала.

"Ремонти продовжуються. Відновлення продовжується. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати", - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що в Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. "Херсонтеплоенерго" має вже сім когенераційних установок, отриманих у рамках співпраці України з USAID.

При цьому у регіоні забезпечують автономність медустанов. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечене у восьми, резервні свердловини у п'ятьох, резервне електропостачання у всіх дев'яти.

"Продовжуємо підготовку до зими та збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури", - додав він.

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, російські окупанти з початку року завдали низки ударів по енергетичних об'єктах України. Цілями переважно стали ТЕС та ГЕС. Це спричинило зниження генерації електроенергії.

Тяжкий період у питанні електропостачання очікується цієї зими, оскільки в таку пору року споживання зазвичай зростає.

Як зазначав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, відключення світла взимку можуть бути в середньому по 12 годин на добу.

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Денис ШмигальЕлектроенергіяОпалювальный сезон