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Шмигаль розповів, куди наступного року будуть йти 90% податків і зборів

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Більша частина податків і зборів, які сплатять бізнес і населення до бюджету у 2023 році, підуть на зміцнення національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами керівника уряду, на ЗСУ та безпекові питання виділено близько 1,1 трлн гривень. Це одна з чотирьох головних статей видатків. Крім того, майже 450 млрд гривень підуть на соціальні програми та пенсії, 176 млрд гривень - на охорону здоров’я і 156 млрд - на освіту. Власні доходи держави становитимуть 1,3 трлн гривень, а видатки - 2,6 трлн гривень.

"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також повідомив, за рахунок чого закриватимуть бюджетний дефіцит у наступному році.

"Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України затвердила бюджет на 2023 рік, за який проголосували 295 депутатів, ще 35 утримались.

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