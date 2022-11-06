Шмыгаль рассказал, куда в следующем году пойдут 90% налогов и сборов

По словам руководителя правительства, на ВСУ и вопросы безопасности выделено около 1,1 трлн гривен. Это одна из четырех главных статей расходов. Кроме того, почти 450 млрд гривен пойдут на социальные программы и пенсии, 176 млрд гривен – на здравоохранение и 156 млрд – на образование. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн гривен, а расходы – 2,6 трлн гривен.

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятого на этой неделе", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, за счет чего будут закрывать бюджетный дефицит в следующем году.

"Дефицит в более 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования", - добавил глава правительства.