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Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми почнемо ... (контрнаступ ЗСУ, - ред.) коли буде відповідний час, коли він буде повністю готовий ... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове та політичне керівництво прийме рішення", - сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що зараз сили оборони ретельно займаються підготовкою до контрнаступу, щоб він був беззастережно успішним.

"Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми маємо продемонструвати успіх у цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу та нашому ворогові", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські війська вже ведуть контрнаступні дії на фронті, серед них і оборона Бахмута. При цьому командування ЗСУ має кілька планів визволення територій від окупантів.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців.

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