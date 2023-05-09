Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление

Украинские силы обороны тщательно готовятся к грядущему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы начнем ... (контрнаступление ВСУ, - ред.) когда будет подходящее время, когда оно будет полностью готово ... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", - сказал он.
Премьер-министр добавил, что сейчас силы обороны скрупулезно занимаются подготовкой к контрнаступлению, чтобы оно было безоговорочно успешным.
"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте, среди них и оборона Бахмута. При этом командование ВСУ имеет несколько планов освобождения территорий от оккупантов.
Напомним, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что контрнаступление украинских сил будет "сюрпризом, который меньше всего ожидают" в России. Кроме того, контрнаступление ВСУ может стать неожиданностью и для многих украинцев.
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