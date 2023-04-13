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Шмигаль: Путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю CNN.

Глава українського уряду зазначив, що це не перший жорстокий злочин в Україні, який скоїли російські окупанти. Тому наша країна просить світових лідерів не стояти осторонь, коли відбуваються такі інциденти.

Шмигаль заявив, що Україна розслідує цей та інші злочини росіян в Україні. За його словами, важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі політичне керівництво Росії.

"Він (Путін - ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і вчиняти всі ці злочини", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 11 квітня в мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко страчують українського військового.

Пізніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська розвідка заздалегідь встановила особи росіян, які вбили нашого військового.

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