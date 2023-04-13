Шмигаль: Путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового

Російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю CNN .

Глава українського уряду зазначив, що це не перший жорстокий злочин в Україні, який скоїли російські окупанти. Тому наша країна просить світових лідерів не стояти осторонь, коли відбуваються такі інциденти.

Шмигаль заявив, що Україна розслідує цей та інші злочини росіян в Україні. За його словами, важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі політичне керівництво Росії.

"Він (Путін - ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і вчиняти всі ці злочини", - зазначив прем'єр.