Шмыгаль провел переговоры с Фицо: Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram .

Шмыгаль отметил, что приоритетом Украины является энергетическая безопасность для всей Европы. Это, в частности, касается и поставок газа в зимний период.

Как напомнил украинский премьер, за прошедшие года на уровне всего ЕС было сделано достаточно много, чтобы обеспечить надежные поставки газа и сделать невозможным использование любого вида энергии в качестве оружия.

Глава Кабмина Украины добавил, что Украина готова выполнять обязательства, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - обратил внимание Шмыгаль.

Но, по его словам, соглашение о транзите через Украину российского газа завершает действие 1 января 2025 года и продлевать его не будут.

Также Шмыгаль и Фицо обсудили усиление сотрудничества в сфере электроэнергии. В частности, за прошлую неделю 30% импорта электроэнергии происходило из Словакии.

"Благодарны за такую ​​поддержку и готовы расширять эти возможности, поскольку это укрепляет оба наших народа - устойчивость Украины и экономику Словакии", - подчеркнул украинский премьер.