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Шмигаль провів нараду з "Укренерго" та "Енергоатомом" щодо опалювального сезону

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Понеділок 03 липня 2023 19:04
Шмигаль провів нараду з "Укренерго" та "Енергоатомом" щодо опалювального сезону Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з керівництвом "Укренерго", "Енергоатома" та "Укргідроенерго" щодо майбутнього опалювального сезону в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

"На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубічних метрів газу. Також ведемо роботу над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС", - розповів Шмигаль.

За його словами, Міненерго веде за графіком всі планові ремонти енергетичних об’єктів. За інформацією Мінінфраструктури, наразі відновлено вже 435 об’єктів теплопостачання.

"Заслухав керівників "Укренерго", "Енергоатому" та "Укргідроенерго" щодо стану ремонтних робіт на об’єктах компаній, а також інформацію щодо перебігу робіт із захисту об’єктів енергетики усіх форм власності", - написав прем'єр.

Він нагадав, що забезпечення інженерного захисту так само важливе, як і відновлення.

"До опалювального сезону маємо максимально убезпечити нашу енергетику від російських ракет і дронів. Відповідні завдання й доручення вже давно роздані. Тепер це персональна відповідальність, зокрема й керівників енергетичних об’єктів", - підкреслив він.

Тарифи на воду в Україні

Нагадаємо, минулого тижня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вирішила підвищити тарифи на воду в Україні в середньому на 32% вже з липня.

Але президент Володимир Зеленський після цього наголосив, що подібне рішення є ганебним та непрофесійним.

Сьогодні, 3 червня, НКРЕКП вирішила скасувати своє рішення щодо підвищення тарифів через позицію глави української держави.

Більш детально про спробу підняти тариф на воду в Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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