Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії на коронацію Чарльза ІІІ. Він також проведе низку зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.
"Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників", - зазначив прем'єр.
Також Денис Шмигаль разом з першою леді Оленою Зеленською візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди коронації Чарльза ІІІ.
"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", - додав Шмигаль.
Варто зазначити, що офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ відбудеться завтра, 6 травня.
Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська 4 травня прибула до Лондона на коронацію Чарльза III.
Більш детально про церемонію коронації Чарльза ІІІ можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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