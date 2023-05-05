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Шмигаль прибув до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії на коронацію Чарльза ІІІ. Він також проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

"Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників", - зазначив прем'єр.

Також Денис Шмигаль разом з першою леді Оленою Зеленською візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди коронації Чарльза ІІІ.

"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", - додав Шмигаль.

Варто зазначити, що офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ відбудеться завтра, 6 травня.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська 4 травня прибула до Лондона на коронацію Чарльза III.

Більш детально про церемонію коронації Чарльза ІІІ можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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