Шмигаль пояснив Єврокомісії позицію України щодо санкцій проти "Лукойлу" та транзиту нафти

"Повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною", - написав він.

За його словами, Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною.

Шмигаль зазначив, що справжню загрозу цим країнам несе Росія, яка шляхом енергетичного шантажу намагається уникнути справедливих санкцій.

"І ми вдячні Єврокомісії за політику обмеження російських енергоресурсів та підтримку країн ЄС, які активно диверсифікують свої енергетичні потоки", - написав прем’єр.

Санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, у липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну у зв'язку із внесенням Києвом компанії до списку санкцій. Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною. Проте Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з торгівлі, заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів та оцінки правової ситуації. Його підтримали усі країни ЄС, які брали участь у нараді 24 липня.