Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть включати опалення

"Про опалювальний сезон. Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодним умов", - сказав він.

За його словами, "сезон буде складним". "Ми це розуміємо, ми готуємося до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв", - сказав додав він.

Шмигаль повідомив, вже розгорнута мережа з 13-ти тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

"На доручення президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія", - розповів прем’єр.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, значне похолодання в Україні очікується наступного тижня.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України"