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Шмыгаль сообщил, когда в Украине начнут включать отопление

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отопление в домах украинцев начнут включать тепло в ближайшее время в соответствии с погодными условиями. В некоторых громадах оно уже появилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

"Об отопительном сезоне. Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", - сказал он.

По его словам, "сезон будет сложным". "Мы это понимаем, мы готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

"По поручению президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дія", - рассказал премьер.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

По прогнозу Укргидрометцентра, значительное похолодание в Украине ожидается на следующей неделе.

Детальнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".

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Кабинет Министров УкраиныОтопительный сезон