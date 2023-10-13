Шмыгаль сообщил, когда в Украине начнут включать отопление

"Об отопительном сезоне. Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", - сказал он.

По его словам, "сезон будет сложным". "Мы это понимаем, мы готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

"По поручению президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дія", - рассказал премьер.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

По прогнозу Укргидрометцентра, значительное похолодание в Украине ожидается на следующей неделе.

Детальнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".