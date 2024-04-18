Шмигаль попередив про третю світову війну у разі поразки України

За його словами, якщо "Україна впаде", то "глобальну, глобальну систему безпеки буде зруйновано" і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки.

"Або буде багато конфліктів, багато подібних воєн, і врешті-решт це може призвести до Третьої світової війни", - додав прем'єр.

Шмигаль висловив "обережний оптимізм" з приводу того, що Конгрес США зможе виділити Києву 61 млрд доларів. Палата представників проголосує за пакетом цієї суботи.

"Ці гроші нам потрібні вчора, не завтра, не сьогодні", - сказав Шмигаль про допомогу США у сфері безпеки.

Як зазначає ВВС, це не вперше, коли Україна виступає з таким тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки. Минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія виграє війну, вона може потім вторгнутися до Польщі, що спровокує Третю світову війну.