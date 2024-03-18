UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль попередив про "точку неповернення" у війні з точки зору наслідків для Європи

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України наближається до точки неповернення з точки зору наслідків для Європи. Європейський Союз має зберегти єдність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Euractiv.

"Ми проходимо точку неповернення", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо його оцінки поточної ситуації.

За його словами, "жодна країна не залишиться незачепленою", якщо війна не матиме справедливого результату.

"Путін розраховує на ерозію нашої єдності - ми повинні її розчарувати, і ми повинні бути єдиними стільки, скільки потрібно для перемоги в цій війні", - сказав Шмигаль, наголосивши на необхідності "врятувати єдність ЄС, всередині України та всередині країн-членів ЄС".

Допомога Україні

Нагадаємо, держави-члени ЄС погодилися створити Фонд допомоги Україні (UAF) на суму 5 млрд євро, який у разі потреби буде збільшений до 17 млрд євро у поточних цінах до 2027 року.

Лідери ЄС зустрінуться на своєму черговому саміті цього тижня у Брюсселі. Згідно з проектом рішення, вони "вітають ухвалення, яке забезпечує продовження військової підтримки України".

Крім того, лідери ЄС проведуть стратегічні дебати щодо того, яку траєкторію вони бачать для війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЄвросоюз