Шмигаль подякував Франції за додаткові поставки ракет SCALP

Україна розраховує на продовження плідної співпраці з Францією. Зокрема у військовій сфері.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Як розповів Шмигаль, він провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем. За словами Шмигаля, політики обговорили реалізацію реформ та євроінтеграцію України.

Окрім цього Шмигаль подякував за поставки додаткової партії ракет SCALP, створення "артилерійської коаліції" та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів.

"Окрема увага на питаннях продовольчої безпеки та відновлення. Працюємо над конфіскацією російських активів. Разом із Францією також зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні. Зокрема мова йшла про 40 нових ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість яких не уточнюється.

Допомога Франції Україні

Франція з початку повномасштабної війни Росії проти України – один із головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу.

Раніше стало відомо, що Франція змінила тактику постачання зброї в Україну. Країна продовжить допомагати з озброєнням,

Наприклад, нещодавно стало відомо, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.

Також стало відомо, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.

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