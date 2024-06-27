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Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів

Україна, Четвер 27 червня 2024 12:42
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Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

В уряді дали завдання міністрам "невідкладно" з'їздити до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На виконання завдання президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям", - зазначив він.

За словами прем'єра, за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів уряду щодо ситуації у ключових сферах.

"Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі уряду", - додав Шмигаль.

За підсумками цієї роботи, як додав голова уряду, будуть проводити регіональні та виїзні засідання, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Що цьому передувало

26 червня президент Володимир Зеленський вирушив до Донецької області. Там він провів нараду. Зокрема, Зеленський анонсував рішення щодо деяких чиновників. Йшлося про тих, хто попри свої обов'язки не був поблизу фронту по півроку.

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