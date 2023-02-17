Шмигаль очікує, що програма підтримки України від МВФ буде запущена якомога швидше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що повноцінна програма підтримки Міжнародного валютного фонду для України буде запущена якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

"Сьогодні у Варшаві завершилася перевірочна місія Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB). Велика подяка місії за організацію роботи. Ми очікуємо, що повноцінна програма підтримки Фонду для України буде запущена якомога швидше", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Зазначимо, сьогодні, 17 лютого, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві протягом 13-17 лютого, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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