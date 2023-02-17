UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль очікує, що програма підтримки України від МВФ буде запущена якомога швидше

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що повноцінна програма підтримки Міжнародного валютного фонду для України буде запущена якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

"Сьогодні у Варшаві завершилася перевірочна місія Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB). Велика подяка місії за організацію роботи. Ми очікуємо, що повноцінна програма підтримки Фонду для України буде запущена якомога швидше", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Зазначимо, сьогодні, 17 лютого, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві протягом 13-17 лютого, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФДенис Шмигаль