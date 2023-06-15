Шмигаль очікує на черговий транш МВФ найближчим часом

Українській уряд сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо чергового траншу. Місія МВФ ухвалила позитивне рішення за підсумками переговорів з представниками України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

"Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів", - сказав Шмигаль під час онлайн зустрічі із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Під час розмови чиновники також обговорили питання відновлення України. "Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат", - сказав Шмигаль.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 до 30 травня 2023 року. Було досягнуто угоди щодо оновленого переліку заходів та фінансової економічної політики. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш на 900 млн доларів.