Шмигаль обговорив з однопартійцями Шольца постачання зброї та санкції проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем та Рольфом Мютценіхом. Вони обговорили військову допомогу та санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

Він додав, що отримав від однопартійців канцлера Німеччини Олафа Шольца підтвердження, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну в усіх секторах.

"Також високо цінуємо допомогу Німеччини у відновленні енергетичної інфраструктури та готовність надати підтримку в гуманітарному розмінуванні", - зазначив Шмигаль.

Українські та німецькі політики обговорили потреби та постачання зброї для України, санкції проти російської атомної галузі й створення спеціального міжнародного трибуналу.

Раніше ми повідомляли, що до Києва приїхали лідери партії Шольца - співголова СДПН Ларс Клінгбайль і лідера фракції СДПН Рольф Мютценіх. Німецькі політики у столиці України проведуть зустрічі не тільки з представниками уряду, але з парламентарями.

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