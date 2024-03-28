Шмигаль обговорив з Дудою військову та фінансову допомогу Україні від Польщі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Варшави провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Однією з тем обговорень стала військова допомога нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі у Twitter і Шмигаля в Twitter.
За інформацією канцелярії, Дуда прийняв Шмигаля у президентському палаці. Під час діалогу сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та ситуацію з безпекою у регіоні.
Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim, przebywającego z wizytą oficjaln w Polsce, Premiera Ukrainy @Denys_Shmyhal .
Rozmowa dotyczyła bieżących kwestii agendy dwustronnej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Omówiono także współpracę w zakresie wszechstronnego… pic.twitter.com/Ac2B4NO97h — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 28, 2024
"Мова також йшла про співпрацю у сфері всебічної військової, фінансової та дипломатичної підтримки, яку Польща та її союзники надають воюючій Україні", - уточнили у Дуди.
При цьому український прем'єр і польський президент торкнулися підтримки Польщею заходів, що стосуються вступу України до Євросоюзу та НАТО.
У свою чергу Шмигаль розповів, що під час зустрічі подякував Дуді за підтримку української формули миру.
"Працюємо спільно для зміцнення безпеки України та перемоги над російським агресором", - додав прем'єр.
Візит Шмигаля до Польщі
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Польщі. Зокрема, він брав участь у спільному засіданні українського та польського урядів.
Однією із головних тем засідання стала блокада кордону з Україною, яку продовжують польські фермери. Вони не пропускають через КПП вантажівки.
За підсумками засідання Шмигаль заявив, що Україна і Польща мають прогрес у питанні розблокування спільного кордону. Він наголосив, що важливо зберегти позитивну динаміку.
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